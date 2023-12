Mafalda Rosa e Tiago Campos, do Clube de Natação de Rio Maior, integram a selecção portuguesa de natação que vai disputar a Taça do Mundo em Águas Abertas que decorre no Funchal.

Atletas do Clube de Natação de Rio Maior na Taça do Mundo em Águas Abertas

Mafalda Rosa e Tiago Campos, do Clube de Natação de Rio Maior, integram a selecção portuguesa de natação Taça do Mundo em Águas Abertas que decorre este fim de semana no Funchal, ilha da Madeira. A equipa nacional é ainda composta por Diogo Cardoso (Sporting) e Angélica André (FC Porto).

A competição contará com as provas individuais masculina (10h00) e feminina (13h30) de 10km no sábado, 2 de Dezembro, seguidas da estafeta 4x1500m mista no domingo, 3 de Dezembro (10h30).