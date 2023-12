Vila Franca de Xira reconhece o mérito desportivo a 350 atletas

Trezentos e cinquenta atletas em representação de 15 clubes e de 13 modalidades foram distinguidos pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira pelos resultados alcançados ao longo da última época desportiva. Os galardões foram entregues na 13ª edição da Gala de Mérito Desportivo, realizada na noite de 24 de Novembro no Ateneu Artístico Vilafranquense.

Perante um auditório cheio de atletas, treinadores e personalidades ligadas ao desporto, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, sublinhou que das cerca de 150 mil pessoas que vivem no concelho 350 são especiais porque conseguiram ser melhores que todos os outros na última época desportiva. Os resultados alcançados dentro e fora de Portugal são um orgulho para o concelho, disse o autarca, que deixou um agradecimento especial aos pais e treinadores.

O Prémio Carreira foi o primeiro a ser entregue. Aos 75 anos o antigo atleta, treinador e presidente do União Desportiva Vilafranquense (UDV) Joaquim Pedrosa viu ser reconhecido o seu percurso desportivo. Nascido e criado em Vila Franca de Xira, começou na década de 60 na escola de futebol do UDV, passou pela Académica de Coimbra e representou o Sporting de Luanda quando cumpriu o serviço militar em Angola. No discurso, agradeceu ao primeiro treinador que teve no Vilafranquense, José Agostinho, e ao técnico Mário Wilson que o levou a jogar em Coimbra. “Agradeço ainda às pessoas que fizeram parte dos seis anos diabólicos em que estive no UDV e que contribuíram para que o clube não acabasse”, referiu.

O Prémio de Treinador do Ano foi para Vítor Zabumba, da Federação Portuguesa de Atletismo.

Alexandra Neves do Karaté do Futebol Clube de Alverca (FCA) recebeu a distinção de Atleta Feminina do Ano. O Prémio para o Atleta Masculino do Ano foi para João Coelho, do atletismo do Sporting Clube de Portugal (SCP), e a equipa de Kempo da União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho (UDCAS) mereceu o Prémio Equipa do Ano. João Morgado do AHEAD Clube de Ténis de Alverca levou para casa o Prémio de Atleta Revelação do Ano.

Ao longo da gala passaram ainda pelo palco atletas de todas as idades para receber as distinções Baptista Pereira, Pedro Alves e Carlos Lopes. O serão foi abrilhantado pelas actuações de dança dos Native Speakers Crew, Ballet do Conservatório Regional Silva Marques e hip hop da Dance Life Academy. Ainda houve performance de patinagem Freestyle e um momento musical com o clássico da Disney “A Bela e o Monstro”.