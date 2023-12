Ferreira do Zêzere derrota CR Candoso na primeira liga de futsal

À jornada 10 da prova, o Ferreira do Zêzere está na sétima posição com 12 pontos, somando três vitórias, três empates e quatro derrotas.

A equipa sénior masculina de futsal do Ferreira do Zêzere, que disputa a Liga Placard, primeira divisão nacional de futsal, derrotou no dia 2 de Dezembro o Clube Recreativo de Candoso por 6-1. À jornada 10 da prova, o Ferreira do Zêzere está na sétima posição com 12 pontos, somando três vitórias, três empates e quatro derrotas.