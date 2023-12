Vitória de Santarém perdeu por 8-5 frente ao Sonâmbulos na nona jornada da série C da terceira divisão de futsal.

Futsal do Vitória de Santarém perde com Sonâmbulos

À 9ª jornada da série C da 3ª divisão de futsal a equipa sénior masculina de futsal do Vitória Clube de Santarém perdeu no dia 2 de Dezembro frente ao Sonâmbulos Futebol Clube Associação por 8-5. Da parte dos escalabitanos, os golos foram marcados por Luís Menino, Bernardo Garcia, Vinicius Moço (bis) e Bruno Garcia.