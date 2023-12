O atleta do Thomar Athletics João Valente teve uma estreia em bom plano na maratona ao ser o terceiro melhor português e 77º da classificação geral na Maratona de Valência

João Valente com boa estreia a elite mundial na maratona

O atleta do Thomar Athletics João Valente teve uma estreia em bom plano na maratona ao ser o terceiro melhor português e 77º da classificação geral na Maratona de Valência, realizada no dia 3 de Dezembro. João Valente cumpriu os 42,195 km no tempo de 2h16’57 e demonstrou a sua capacidade e potencial nesta distância.

Militar da GNR e actual campeão nacional militar, o atleta mostrou-se satisfeito com o seu resultado, admitindo que conciliar os turnos de trabalho com o treino e o necessário descanso é uma tarefa árdua, mas que demonstra a sua dedicação à modalidade, o seu potencial e a força da crença que pode fazer melhor e muito em breve, mostrando-se também satisfeito por ser um exemplo de dedicação para os jovens tomarenses que sonham estar, como ele, em grandes palcos internacionais.

Também do Thomar Athletics, e a residir em Tomar, o norueguês 𝗕𝗷𝗼𝗿𝗻𝗪𝗮𝘀𝘁𝘃𝗲𝗱𝘁 fez também uma boa prova conseguindo a sua 𝗺𝗲𝗹𝗵𝗼𝗿 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮 𝗽𝗲𝘀𝘀𝗼𝗮𝗹 na distância, ficando no 404° lugar, com um tempo de 2h27’44.