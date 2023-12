Dançarinos de Santarém dominam Campeonato Regional de Dança Desportiva

O clube NewStarDance, de Santarém, conquistou o título absoluto de campeã regional por equipas standard e latinas da Associação de Dança Desportiva de Santarém, tendo ainda, a nível individual, os nossos atletas alcançado 13 primeiros lugares e 9 segundos lugares. A final do Troféu do Ribatejo e XXII Campeonato da Associação de Dança Desportiva de Santarém decorreu no Gimnodesportivo de Santarém, a 2 de Dezembro, organizado pela escola NewStarDance

A escola de dança Time4satisfaction, igualmente de Santarém, sagrou-se vice-campeã regional. Os dançarinos da Time4satisfaction alcançaram os seguintes resultados: Grupo Pearls - campeãs regionais no escalão de juvenis; Grupo Safiras - campeãs regionais escalão juniores; Grupo Ruby's - campeãs regionais no escalão de juventude; Grupo Crystal's - campeãs regionais no escalão de adultos. Teve ainda um par campeão regional em juniores 1 open na categoria de clássicas e também na categoria das 10 danças.