Ângelo Lobo da Zona Alta é campeão nacional de Long Bow Masculino Adulto

Ângelo Lobo, da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta (UDRZA), conquistou o título de campeão nacional de Long Bow Masculino Adulto em tiro com arco, após a sexta prova do Campeonato de Sala da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal. Na vertente colectiva a UDRZA alcançou o segundo lugar numa prova organizada pela Casa do Benfica do Entroncamento no dia 3 de Dezembro no Pavilhão Municipal da cidade. Participaram na prova 17 atletas da UDRZA. Em júnior feminino BHR Cátia Carvalho ficou na primeira posição e em Cub BBR Francisca Zeferino em segundo. A UDRZA alcançou o quinto lugar no campeonato de clubes de 2023 após a última prova do ano.