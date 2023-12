CN Torres Novas em excelente plano nos Campeonatos Nacionais de Clubes em natação

O Clube de Natação Torres Novas (CNTN) vai ser o único clube do distrito de Santarém com as equipas femininas e masculinas na 2ª divisão nacional de natação na temporada 2024/25, tendo garantido esse objectivo durante os Campeonatos Nacionais de Clubes que decorreram em Estarreja. A equipa feminina foi vice-campeã nacional da 3ª divisão e alcançou a subida de escalão, enquanto a equipa masculina assegurou a manutenção na 2ª divisão.

A equipa feminina foi composta por Margarida Morais, Beatriz Casal, Carolina Neves, Maria Leonor Lopes, Rafaela Mendes e Beatriz Simões. Para além do 2º lugar entre as 32 equipas participantes conseguiram 7 recordes distritais e 5 recordes do clube. As nadadoras de Torres Novas venceram duas provas individuais, colocaram as estafetas em 2º e 3º lugar e tiveram 9 provas no Top 10, tendo alcançado mais mínimos para os Zonais de Juvenis que vão decorrer em Sines de 15 a 17 de Dezembro.

A equipa masculina composta por João Pires, Diogo Matreno, Simão Oliveira, Bernardo Simões, Afonso Pinho, Tiago Trincão e Gonçalo Saldida alcançou a manutenção na 2ª divisão com alguma tranquilidade, fruto de um conjunto de resultados muito equilibrados com muitos recordes pessoais que proporcionaram um 17º lugar entre as 24 equipas deste campeonato. Desceram à 3ª divisão as quatro últimas equipas.