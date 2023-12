Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas é uma potência nacional da modalidade

O ano de 2023 fica na história do Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas pelos múltiplos êxitos individuais e colectivos, de que se destacam o tricampeonato nacional da equipa masculina, que venceu também a Taça de Portugal pela terceira época consecutiva e foi ainda bicampeã nacional de duatlo. Ainda a nível colectivo, a equipa feminina conseguiu um 2º lugar na Taça de Portugal de Triatlo e o 3º lugar no Campeonato Nacional de Duatlo, sendo quarta no Campeonato Nacional de Triatlo. Em estafetas mistas o clube foi vice-campeão nacional de triatlo.

Em termos individuais, os irmãos Batista estiveram igualmente em grande plano. Ricardo Batista foi campeão da Europa de Triatlo Sprint em Elites e Sub23; Medalha de Prata na Taça do Mundo de Triatlo em Elites; Medalha de Bronze na Taça do Mundo de Triatlo em Elites; e 5º lugar na Taça do Mundo de Triatlo em Elites. Já João Nuno Batista sagrou-se campeão do Mundo de Triatlo em Juniores; campeão da Europa de Triatlo em Juniores; Medalha de Prata no Campeonato do Mediterrâneo e na Taça da Europa de Triatlo em Elites; Medalha de Bronze na Taça da Europa de Triatlo em Juniores (Quarteira); campeão Nacional de Triatlo Olímpico em Elites e Juniores; e 3º classificado no Campeonato Nacional de Duatlo em Elites e campeão nacional de Duatlo em Juniores.

Maria Tomé merece igualmente destaque pelos sucessos averbados: foi vice-campeã do Mundo de Triatlo em Sub23; campeã nacional de Triatlo Sprint e Olímpico em Elites; campeã nacional de Duatlo em Elites e Sub23; e obteve ainda um 6º lugar na Taça do Mundo de Triatlo em Elites.

Uma longa lista de êxitos

Da longa lista de atletas laureados constam ainda: Tiago Fonseca - campeão nacional de Triatlo Sprint em Elites; Gustavo do Canto - vice-campeão nacional de Triatlo Sprint; Pedro Afonso Razões - vice-campeão nacional de Aquatlo em Juniores e 3º lugar no Campeonato Nacional de Duatlo em Juniores; Manel Bartolomeu – 3º lugar no Campeonato Nacional de Triatlo em Cadetes; Joana Miranda - campeã nacional de Triatlo Olímpico no grupo de idades 20-24 anos e 3º lugar no Campeonato Nacional de Aquatlo no grupo de idades 20-24 anos; Ana Ramos - campeã nacional de Duatlo no grupo de idades 25-29 anos; Andreia Ferrum - campeã Nacional de Duatlo no grupo de idades 25-29 anos; João Ferreira - vice-campeão nacional de Triatlo de Média Distância em Elites e no grupo de idades 30-34 anos e campeão nacional de Duatlo no grupo de idades 30-34 anos; Luís Moleiro - 3º lugar no Campeonato Nacional de Triatlo de Média Distância em Elites e no grupo de idades 25-29 anos e 3º lugar no Campeonato Nacional de Duatlo no grupo de idades; Adriano Correia - campeão nacional de Triatlo Olímpico no grupo de idades 30-34 anos e 3º lugar no Campeonato Nacional de Duatlo no grupo de idades 30-34 anos; André Duarte - vice-campeão nacional de Triatlo de Média Distância no grupo de idades 25-29 anos; Afonso do Canto - vice-campeão nacional de Aquatlo no grupo de idades 20-24 anos.

“Os triatletas do Clube de Natação de Torres Novas são o reflexo de anos de trabalho e são produto de uma Escola de Triatlo de sucesso. Para Paulo Antunes, o coordenador técnico deste projecto, a direcção tem sido incansável e dentro do amadorismo tem autênticos profissionais do seu lado, não podendo deixar também de agradecer ao seu adjunto, Marco Carreira, pelo seu enorme compromisso com o clube”, lê-se em comunicado difundido pelo clube.