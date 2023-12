Clube de Ténis de Alverca celebra conquista da 1ª divisão Feminina

O Ahead Clube de Ténis de Alverca está em festa depois da equipa feminina conquistar o título de campeã nacional da 1ª divisão no Campeonato Nacional de Equipas Seniores. O evento decorreu no Centro de Ténis do Jamor entre os dias 7 e 10 de Dezembro. Numa exibição cheia de determinação, as tenistas do Ahead Clube de Ténis demonstraram o seu domínio conquistando o maior título de equipas a nível nacional.