Jantar de Natal do Santarém Basket assinalou 25 anos do clube

O Jantar de Natal do Santarém Basket Clube assinalou este ano também o 25º aniversário da colectividade, que é uma referência do basquetebol de formação na região. Num ambiente festivo e com casa cheia, o convívio contou com a presença de alguns convidados especiais, como Marília Trigo, uma das fundadoras e primeira presidente do Santarém Basket, António Trigo, um dos fundadores do clube, José Monteiro, treinador campeão nacional pelo clube, Mariana Kostourkova, antiga atleta campeã nacional, e Ivan Kostourkov, antigo atleta e treinador.

Não faltaram também entidades oficiais, como o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, a deputada Inês Barroso, o presidente da União de Freguesias Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, que foi também dirigente do clube, o presidente da empresa municipal Viver Santarém, Carlos Coutinho, e o presidente da Associação Basquetebol de Santarém, Luís Sousa, que representou também a Federação Portuguesa Basquetebol. Igualmente presente esteve um dos parceiros activos do clube, a Casas do Gótico, através de Sílvia Sousa e Rita Sousa.