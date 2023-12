União de Santarém e Alverca vencem e Tomar está no último lugar

Jornada 12 da Série C do Campeonato de Portugal em futebol com sortes distintas para equipas ribatejanas

Carlos Fernandes estreou-se com o pé direito ao comando da equipa de futebol sénior da União de Santarém, que disputa a Série C do Campeonato de Portugal. No domingo, os escalabitanos receberam e venceram o União 1919, de Coimbra, por 2-1 e subiram ao quarto lugar da tabela com 18 pontos. A série continua liderada pelo Alverca B, que nesta jornada 12 bateu os açorianos do Rabo de Peixe por 2-1, somando agora 23 pontos. Pior sorte teve o União de Tomar, que perdeu em casa com os açorianos do Fontinhas por 1-0 e é agora último isolado, com 10 pontos. Cada série tem 14 equipas e descem aos distritais os cinco últimos. Os dois primeiros vão disputar a fase de subida à Liga 3.