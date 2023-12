A paixão pelo tango de Vanessa e Franclim

Em Vila Franca de Xira o tango dança-se na sua forma clássica e já valeu vários títulos a Franclim Conde e Vanessa Costa. Uma reportagem de O MIRANTE com a Xiradance.

A compasso dois por quatro os sons de canções de acordeão, contrabaixo, piano e violino de autores como Astor Piazzolla, Carlos Gardel ou Hugo del Carril emanam das colunas de som à medida que Franclim Conde e Vanessa Costa ensaiam alguns passos de tango no salão dos Bombeiros de Vila Franca de Xira.

O tango tem uma coreografia complexa e, para muitos, é conhecido por ser uma das danças mais sensuais e intensas, de dançarinas de saia curta rendilhada e dançarinos de colarinho aberto e rosa na boca. Há, no entanto, uma outra forma de dançar tango que ainda é desconhecida de boa parte da comunidade, que é ensaiada na Xiradance de Vila Franca de Xira. Chama-se tango clássico e está inserido num grupo com outras quatro danças clássicas: valsa inglesa, valsa vienense, slowfox e quickstep.