Abrantes Clube de Padel organizou Torneio Solidário

O Abrantes Clube de Padel organizou no dia 9 de Dezembro o seu 1° Torneio Solidário a favor do Grupo de Apoio de Abrantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro-NRS by Opticalia de Abrantes. A iniciativa permitiu a angariação de 944 euros entre donativos e taxas de inscrição dos participantes do torneio.

Quanto aos resultados, na categoria masculinos venceram Hugo Bonacho e Rui Ramalhete; na categoria femininos triunfaram Mariana Gomes e Sara Cabral; e na categoria famílias o troféu foi para André Pires e Paulo Pires Rosa.

FOTOS - Abrantes Clube de Padel