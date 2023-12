Futebolista da Académica de Santarém chamado à selecção nacional sub-15

Manuel Simões, futebolista da equipa de iniciados A da Associação Académica de Santarém, foi convocado para integrar o estágio de preparação da selecção nacional sub-15. Os trabalhos do estágio duram entre 18 e 20 de Dezembro na Cidade do Futebol, no Complexo Desportivo do Jamor. Manuel Simões está entre os 24 jogadores chamados pelo treinador Pedro Silva.