Bruno Nobre distinguido como treinador revelação do ano

O treinador de trampolins do Clube de Futebol Estevense, Bruno Nobre, foi distinguido pela Federação de Ginástica de Portugal com o prémio Treinador Revelação do Ano, na gala que decorreu no domingo, 17 de Dezembro, no auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém.

Esta época Bruno Nobre acompanhou vários ginastas que, em representação da selecção nacional, competiram, entre outros, no campeonatos do mundo de tampolim que decorreu em Birmingham, Inglaterra. Entre eles estão Francisco José, campeão do mundo de duplo mini trampolim em juniores e Inês Correia, que foi segundo lugar no escalão 13-14 anos na mesma disciplina.

Actualmente nas lides de treinador, Bruno Nobre tem, enquanto ginasta, um percurso de sucesso, no qual se destacam feitos como o título de campeão do mundo de trampolim em 1999, quando tinha apenas 18 anos e as duas medalhas de bronze em 2005 e 2013 em mundiais. Natural de Santo Estêvão, concelho de Benavente, começou a aprender a modalidade aos 14 anos e após cinco anos de treino já estava na selecção nacional, onde se manteve durante 20 anos.