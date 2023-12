VFX renova parceria com Federação Portuguesa de Natação

Vila Franca de Xira vai renovar a sua parceria com a Federação Portuguesa de Natação (FPN) visando a certificação da sua escola de natação e a promoção do programa “Portugal a Nadar”. A proposta de celebração de um contrato programa entre as duas entidades para 2024 foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara e contempla um valor de 297.995 euros a pagar por parte da câmara municipal.

O município justifica a verba com o aumento de 20% no número de alunos inscritos para o ano lectivo 2023-2024 em comparação com o ano anterior e o aumento do número de participantes do programa, que passou de 5.400 alunos para os actuais 7.100 inscritos. Além disso, refere a proposta agora aprovada, o município está a contratar mais técnicos superiores para integrar o quadro de pessoal municipal e dar resposta à área da natação.

Desde 2017, através do programa "Portugal a Nadar", que a colaboração entre a FPN e a Câmara de VFX tem sido considerada fundamental para o crescimento das actividades aquáticas no concelho.