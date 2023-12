"Caixeiros" de Santarém são campeões nacionais de teqball

Atletas do Grupo de Futebol Empregados do Comércio de Santarém venceram o Circuito Nacional de Teqball 2023 e conquistaram ainda títulos em singulares e pares.

O Grupo de Futebol Empregados do Comércio de Santarém, também conhecido por “Caixeiros”, esteve em grande plano no Circuito Nacional de Teqball 2023, conquistando pelo segundo ano consecutivo o título de campeão nacional de clubes, com os seus atletas a somarem ainda títulos de campeão nacional e de vice-campeão em categorias individuais ou de pares.

A categoria de Doubles Masculinos foi dominada pela dupla imbatível dos "Caixeiros” de Santarém composta por Luís Santos e João Pinheiro, que já se tinha destacado ao vencer o apuramento para representar Portugal nos European Games 2023 e no Campeonato do Mundo de Teqball. João Pinheiro, com esta vitória, alcança o título único de tetracampeão nacional.

Em Mixed Doubles, Luís Santos, dos "Caixeiros", que forma dupla com Manuela Parente da Playteq (Porto), renovou também o título de campeão nacional, apesar de ter terminado a última etapa do circuito no 4º lugar. A dupla vice-campeã, Nastia Terekh e Dima Shevchuk, veste também a camisola dos “Caixeiros”.

Na categoria de Singles Masculinos, Baptiste Berna, dos “Caixeiros”, ficou com o título de vice-campeão nacional. Depois de ter vencido todas as etapas este ano, Berna não conseguiu marcar presença em Lisboa por estar fora do país e viu, assim, o título de Campeão Nacional fugir para Dionísio Gonçalves, de Ponte de Lima. Dos 34 atletas (24 masculinos e 10 femininos) que marcaram presença nesta derradeira etapa, 18 representavam clubes do distrito de Santarém, 4 do Teqball Abrantes e 14 dos “Caixeiros”.