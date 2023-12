Federação de Ginástica de Portugal distingue Câmara de Santarém

A Gala da Federação de Ginástica de Portugal de 2023 decorreu em Santarém e o município escalabitano foi galardoado com uma medalha de louvor pelo apoio dado à organização da Taça do Mundo de Trampolins.

A Câmara de Santarém, na pessoa do vice-presidente João Teixeira Leite, recebeu da Federação de Ginástica de Portugal (FPG) uma medalha de louvor pela cooperação no desenvolvimento de diversos eventos gímnicos. O galardão foi entregue pelo presidente da FGP, o escalabitano Luís Arrais, durante a Gala da Federação de Ginástica de Portugal de 2023, que decorreu no dia 17 de Dezembro no auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém. Recorde-se que a Câmara de Santarém apoiou com 50 mil euros a organização da Taça do Mundo de Trampolins de 2023, que decorreu de 28 de Junho a 3 de Julho no Pavilhão Municipal de Santarém. Os municípios de Loulé e de Viana do Castelo também receberam esse Prémio de Reconhecimento.

O vice-presidente da Câmara de Santarém referiu que o prémio é um estímulo para a a autarquia continuar a investir de forma estratégica no desporto. “Investir no desporto é investir em qualidade de vida e é também ter a capacidade de ver que, a médio e longo prazo, qualquer euro investido na actividade física, será um euro a menos, investido no sistema nacional de saúde”, disse João Teixeira Leite.

Sob o lema “A Ginástica é para todos”, a cerimónia contou com mais de uma centena de membros da comunidade gímnica e ainda vários dirigentes e autarcas. Teve como objectivo reconhecer o mérito de quem contribui para engrandecer a ginástica, tendo essencialmente por base os resultados desportivos obtidos no corrente ano. O evento contou com as exibições das classes ACRO AAS, da Associação Académica de Santarém, Classe de Ginástica Artística Feminina da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, Classe de Competição de Ginástica Artística Masculina e Feminina do Clube de Ginástica de Torres Novas e ainda do ginasta Diogo Soares, do Clube União Artística Benaventense.