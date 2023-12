Federação de Ginástica de Portugal distingue Carlos Matias como Treinador do Ano

A Federação de Ginástica de Portugal reconheceu o trabalho do treinador do Clube de Trampolins de Salvaterra e do Futebol Clube Estevense.

O treinador do Clube de Trampolins de Salvaterra e seleccionador nacional, Carlos Matias, é o Treinador do Ano para a Federação de Ginástica de Portugal (FGP). A gala anual da FGP decorreu no auditório do CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, e contou com mais de uma centena de membros da comunidade gímnica e ainda vários dirigentes e autarcas. “A Ginástica é para todos” foi o lema escolhido para a gala.

Carlos Matias esteve como treinador nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, de Londres, em 2012, e mais recentemente nos mundiais. O treinador, de 61 anos, é uma figura incontornável dos trampolins e o pavilhão onde treina o Clube de Trampolins de Salvaterra foi baptizado com o seu nome. Em Moçambique, onde nasceu, praticava vários desportos de modo a ter o tempo todo ocupado. Tornou-se uma referência na região ribatejana e, em 1994, ajudou a fundar o clube, que tem formado campeões nacionais e internacionais, contando actualmente com cerca de uma centena de atletas. O seleccionador nacional treina também no Futebol Clube Estevense, em Benavente.