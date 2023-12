Seniores do Vitória de Santarém perdem em masculinos e empatam em femininos

A equipa sénior masculina de futsal do Vitória de Santarém sofreu no sábado uma pesada derrota, por 9-2, em casa frente ao Porto Salvo B.

A equipa sénior masculina de futsal do Vitória de Santarém sofreu no sábado uma pesada derrota, por 9-2, em casa frente ao Porto Salvo B em partida da série C da 3ª divisão nacional. À decima jornada, o Vitória encontra-se na nona posição da tabela com um saldo de três vitórias e sete derrotas.

Já a equipa sénior feminina empatou, também em Santarém, por 2-2 frente ao Grupo Desportivo de Valverde. Com dez jornadas decorridas, as vitorianas lideram a tabela do campeonato interdistrital de futsal feminino da Associação de Futebol de Santarém e da Associação de Futebol de Castelo Branco.