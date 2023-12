Torneio de Natal da Associação de Atletismo de Santarém juntou meia centena

O Torneio de Natal 2023 da Associação de Atletismo de Santarém decorreu no dia 16 de Dezembro na Nave Desportiva de Alpiarça e contou com a participação de cerca de cinquenta atletas em representação de treze clubes filiados. Os vencedores das diversas provas foram os seguintes: Triplo Fem - Lara Geirinhas (CS Marítimo); Lara Lopes (A20Km Almeirim); 60 M Barr. Sub 18 Masc. -Tiago Bento (CN Rio Maior); 60 M Barr. Fem. - Matilde Feiteirona (ADC Vide); 60 M Barr. Sub 16 Masc. - Sebastião Manuel (A20Km Almeirim); 60 M Barr. Sub 18 Fem - Lara Lopes (A20Km Almeirim); Quadruplo Sub 14 Masc. - Rafael Mendes (A20Km Almeirim); Quadruplo Sub 14 Fem.

- Cristiana Serrano (NJCP Nova); Carlota Simões (A20Km Almeirim); 60 M Sub 14 Masc. - Rafael Mendes (A20Km Almeirim); Altura Masc. - Guilherme Mendes (A20Km Almeirim); Triplo Sub 16 Masc. - Sebastião Manuel (A20Km Almeirim); Triplo Sub 16 Fem. - Madalena Silva (GDA Desterro); Laura Reis (GA Fátima); 60 M Barr. Sub 16 Fem. - Laura Agostinho (SC Abrantes); 60 M Sub 14 Fem. - Mafalda Pessoa (A20Km Almeirim).