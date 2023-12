Marta Carvalho no Top 20 dos Campeonatos Europeus Universitários

A esquiadora ribatejana, Marta Carvalho, teve uma excelente prestação no Campeonato Europeu Universitário, ficando no Top20 nas duas especialidades em disputa. No slalom ficou em 18º lugar, sendo a prova ganha por Constança Lay (França) e no slalom gigante ficou em 20º lugar, tendo a prova sido ganha pela italiana Anna Rech.



Foi a primeira participação neste campeonato europeu universitário da ainda júnior esquiadora. As provas decorreram entre os dias 18 e 21 de Dezembro, na estância de Dolomites Val dei Zoldo (Itália).



Nos campeonatos europeus universitários de esqui alpino. Participaram 49 universidades, 84 atletas de 18 países europeus. Portugal esteve representado pelos esquidores: Manuel Ramos (ISCTE), Lourenço Simões (Universidade Beira Interior) e Marta Carvalho (Universidade Católica).