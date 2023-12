Selecção distrital de futsal feminino perde primeiro jogo em torneio interassociações

AF Santarém perdeu ontem frente à AF Portalegre no seu primeiro jogo do torneio interassociações de futsal feminino sub-17, disputado no distrito de Vila Real.

A selecção de futsal feminino sub-17 da Associação de Futebol de Santarém perdeu frente à selecção da Associação de Futebol de Portalegre por 6-1, dia 27 de Dezembro, segundo notícia da Associação de Futebol de Vila Real. Pela AF Santarém marcou a atleta do Vitória de Santarém Inês Oliveira. O jogo foi disputado no Pavilhão dos Desportos de Vila Real e insere-se no torneio interassociações de futsal feminino sub-17 a decorrer no distrito de Vila Real até 30 de Dezembro.