Carlos Matias e Bruno Nobre distinguidos pela Federação de Ginástica de Portugal

Carlos Matias, treinador do Clube de Trampolins de Salvaterra e seleccionador nacional, foi considerado o Treinador do Ano pela Federação de Ginástica de Portugal. Bruno Nobre, do Clube de Futebol Estevense, foi distinguido com o prémio Treinador Revelação do Ano. A Câmara de Santarém recebeu um louvor pelo apoio dado à modalidade.

O treinador do Clube de Trampolins de Salvaterra, do Clube de Futebol Estevense e seleccionador nacional, Carlos Matias, é o Treinador do Ano para a Federação de Ginástica de Portugal (FGP). A gala anual da FGP decorreu no auditório do CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, e contou com mais de uma centena de membros da comunidade gímnica e ainda vários dirigentes e autarcas. “A ginástica é para todos” foi o lema escolhido para a gala.

Carlos Matias esteve como treinador nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, de Londres, em 2012, e mais recentemente nos mundiais. O treinador, de 61 anos, é uma figura incontornável dos trampolins e o pavilhão onde treina o Clube de Trampolins de Salvaterra foi baptizado com o seu nome. Em Moçambique, onde nasceu, praticava vários desportos de modo a ter o tempo todo ocupado. Tornou-se uma referência na região ribatejana e, em 1994, ajudou a fundar o clube, que tem formado campeões nacionais e internacionais, contando actualmente com cerca de uma centena de atletas. O seleccionador nacional treina também ginastas do Futebol Clube Estevense, em Benavente.

Já Bruno Nobre, treinador de trampolins do Clube de Futebol Estevense, foi distinguido com o prémio Treinador Revelação do Ano. Esta época Bruno Nobre acompanhou vários ginastas que, em representação da selecção nacional, competiram, entre outros, no campeonato do mundo de trampolins que decorreu em Birmingham, Inglaterra. Entre eles estão Francisco José, campeão do mundo de duplo mini trampolim em juniores, e Inês Correia, que foi segundo lugar no escalão 13-14 anos na mesma disciplina.

Actualmente nas lides de treinador, Bruno Nobre tem, enquanto ginasta, um percurso de sucesso, no qual se destacam feitos como o título de campeão do mundo de trampolim em 1999, quando tinha apenas 18 anos e as duas medalhas de bronze em 2005 e 2013 em mundiais. Natural de Santo Estêvão, concelho de Benavente, começou a aprender a modalidade aos 14 anos e após cinco anos de treino já estava na selecção nacional, onde se manteve durante 20 anos.

Município de Santarém recebe louvor

Na mesma cerimónia, a Câmara de Santarém, na pessoa do vice-presidente João Teixeira Leite, recebeu da Federação de Ginástica de Portugal uma medalha de louvor pela cooperação no desenvolvimento de diversos eventos gímnicos. O galardão foi entregue pelo presidente da FGP, o escalabitano Luís Arrais. Recorde-se que a Câmara de Santarém apoiou com 50 mil euros a organização da Taça do Mundo de Trampolins de 2023, que decorreu de 28 de Junho a 3 de Julho no Pavilhão Municipal de Santarém. Os municípios de Loulé e de Viana do Castelo também receberam esse prémio de reconhecimento.

O vice-presidente da Câmara de Santarém referiu que o prémio é um estímulo para a a autarquia continuar a investir de forma estratégica no desporto. “Investir no desporto é investir em qualidade de vida e é também ter a capacidade de ver que, a médio e longo prazo, qualquer euro investido na actividade física, será um euro a menos, investido no Sistema Nacional de Saúde”, disse João Teixeira Leite.