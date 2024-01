Grupo Desportivo de Marinhais precisa da ajuda para reactivar sede

O Grupo Desportivo de Marinhais adquiriu o edifício-sede em Fevereiro de 2018 com o dinheiro da organização das Festas em Honra de São Miguel Arcanjo. O edifício, já antigo, está a precisar de obras profundas e a pandemia acelerou a sua degradação. Neste momento, a associação está a pedir ajuda ao nível de materiais e mão-de-obra, estando também a recolher orçamentos, embora, como refere a O MIRANTE a presidente do clube, Fátima Cardoso, seja necessário “muito dinheiro, coisa que não temos”. A presidente deixa claro que a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos está disposta a apoiar após serem realizados os orçamentos.

Para quem quiser contribuir com materiais, são necessárias tintas, azulejos, pladur, outros materiais de construção, como cimento e material eléctrico. No que diz respeito à mão-de-obra são necessários canalizadores, electricistas, profissionais que saibam aplicar azulejo e pladur, pintores, entre outros. Para quem preferir apoiar através de um donativo, pode fazê-lo no Complexo Desportivo Municipal de Marinhais todos os dias a partir das 19h30 ou ainda ao fim-de-semana sempre que há jogos. O clube tem ainda uma loja de merchandising, a “Loja Azul”, na bilheteira do complexo, onde vende cachecóis, camisolas, canecas, bonés, fatos-de-treino alusivos ao clube, entre outros por encomenda e que podem ser personalizados, como sacos e mochilas.

Sócios e simpatizantes já meteram mãos à obra por terem boas recordações de infância dos momentos passados no bar da sede ou no salão de jogos. Limparam o espaço e retiraram o tecto falso para conferir as entradas de água pela parte danificada do telhado. As reuniões da direcção têm decorrido numa sala do complexo desportivo. O Grupo Desportivo de Marinhais existe há 95 anos e é uma das colectividades mais antigas do concelho de Salvaterra de Magos. Só no futebol de formação estão mais de 150 praticantes, sendo que a equipa sénior tem mais de duas dezenas. Para além do futebol, existem ainda as modalidades de dança, ténis, yoga e kempo. Com o crescimento inesperado do número de atletas, a presidente afirma que precisam de “massa humana”, até porque são muito poucos na direcção e há eleições em Março do próximo ano.