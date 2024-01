Mulheres uniram-se pelo futebol nas Lapas 

A Juventude Lapas Feminino é uma equipa de futebol composta por mulheres com ligações à aldeia das Lapas, no concelho de Torres Novas

Um grupo de 20 mulheres, entre os 22 e 38 anos, uniu-se para formar a equipa de futebol de cinco Juventude Lapas Feminino, sediada na aldeia das Lapas, no concelho de Torres Novas. A equipa está a deixar a sua marca no campo e na comunidade local. Já participaram em torneios em Lisboa e organizaram jogos com outras equipas não federadas, demonstrando sempre entusiasmo e determinação por uma modalidade pela qual dizem sentir paixão. O MIRANTE esteve a acompanhar um treino da equipa, que se realizou numa segunda-feira, e conversou com a presidente da associação, Madalena Fernandes, de 25 anos, e dois elementos da direcção, Ana Brites, de 37 anos, e Rita Faria, de 28 anos.