Salomé Carvalho convocada para estágio da seleção sub-17 de futsal

Atleta do Vitória Clube de Santarém foi convocada para estágio de preparação da selecção nacional sub-17 de futsal feminino.

Salomé Carvalho, atleta de 14 anos do Vitória Clube de Santarém, foi convocada para o estágio de preparação da selecção nacional sub-17 de futsal feminino a decorrer em Rio Maior entre os próximos dias 7 e 10 de Janeiro, de acordo com uma publicação do clube nas redes sociais.

A jovem vitoriana volta a merecer a confiança da estrutura técnica nacional após ter sido chamada na época anterior ao escalão Sub-15, sendo este mais um justo prémio para toda a qualidade, dedicação e evolução que vem evidenciando nas cinco temporadas que leva de futsal e de Vitória, afirma o clube escalabitano, acrescentando que é “mais um momento de orgulho e felicidade que deve ser partilhado com todas as suas valorosas companheiras de equipa e os agentes que vêm contribuindo para a sua formação pessoal e desportiva”.