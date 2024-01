O Clube Desportivo Salvaterrense emitiu um comunicado na tarde de quinta-feira, 4 de Janeiro, a dar conta da desistência da equipa de juniores do campeonato distrital.

Salvaterrense desiste do campeonato distrital de juniores

O Clube Desportivo Salvaterrense, de Salvaterra de Magos, anunciou na sua página oficial das redes sociais a despedida do campeonato distrital da primeira divisão de juniores à décima jornada. O comunicado veio a público na quinta-feira, 4 de Janeiro. O último jogo foi disputado a 20 de Dezembro fora contra o União Futebol Comércio e Indústria de Tomar (7-0). Em Fevereiro de 2023 o clube tinha inscritos mais de 200 atletas na modalidade de futebol masculino. Fundado a 6 de Janeiro de 1925, formou o jogador João Salvador que joga nos sub-17 do Sporting Clube de Braga.

“Para a maioria das pessoas, desistir é visto como algo negativo ou pejorativo. Desistir pode também ser encarado como um acto de coragem ou até como o epílogo natural de uma situação que, por e simplesmente, não correu como devia. Depois de tudo termos feito para que o final fosse diferente, tomámos a decisão de cessar a nossa participação no campeonato distrital da primeira divisão de juniores. Sem apontar culpados ou inocentes, é nosso entendimento que deixaram de estar reunidas as condições para que o mais importante fosse defendido, o CD Salvaterrense”, lê-se no comunicado.