Alverca B e U. Santarém na luta pela subida no Campeonato de Portugal

O FC Alverca B manteve a liderança da Série C do Campenato de Portugal em futebol ao vencer no domingo o União 1919 por 2-1, em jogo a contar para a 14ª jornada da prova. Na luta pelo acesso à fase de subida está também a União de Santarém que venceu em Gouveia por esclarecedores 4-1 e está no quarto lugar com 24 pontos, mas apenas a dois pontos do líder, embora com um jogo a mais.

Em pior situação está o União de Tomar, que perdeu nos Açores frente a Lusitânia por 1-0 e continua no último lugar com 10 pontos. As quatro séries do campeonato de Portugal são compostas, cada ua por 14 equipas. As duas primeiras da fase regular vão disputar a fase de subida à Liga 3 e as cinco últimas descem aos distritais.