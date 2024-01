Equipa do Pedrógão Triatlo alcançou a vitória colectiva na prova. Atletas conquistaram ainda 12 pódios individuais.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Atletas do Pedrógão Triatlo em destaque na Corrida dos Reis em Fátima

Os atletas do Pedrógão Triatlo, concelho de Torres Novas, participaram na V Corrida dos Reis- Benção do Atleta, que decorreu em Fátima a 7 de Janeiro, tendo a equipa alcançado a vitória colectiva.

Na prova, os atletas, dos 6 aos 55 anos, obtiveram ainda 12 pódios individuais. Um deles foi conquistado por Matilde Moita na prova dos 10 quilómetros, na qual participaram também os atletas Filipe Pouseiro, Patrícia Santos, Pedro Bargão e Irina Pinto.

Nos benjamins A masculinos Tiago Vicente terminou a prova em primeiro lugar, nos B masculinos Afonso Lopes foi segundo e Moisés Lopes terceiro, Já nos femininos, Leonor Jorge alcançou o segundo lugar. Nos infantis masculinos Miguel Moita ficou com o segundo lugar do pódio, nos iniciados masculinos Luiz Viriato foi primeiro e Tomás Silva terceiro. Leonor Gonçalves, em iniciados feminino, conquistou o segundo lugar do pódio. Guilherme Neves, António Leão e António Gasalho, dos juvenis masculinos ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente.