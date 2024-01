A primeira São Silvestre de Almeirim teve muito público e atletas de alto nível

O nervoso miudinho sentido pelos atletas antes do início da primeira edição da “São Silvestre de Almeirim” foi substituído pela determinação de superar um duro obstáculo após o tiro de partida dado por Inês Henriques, ex-atleta olímpica e madrinha do evento. Miguel Arsénio, atleta profissional, e vencedor de várias provas internacionais de trail, ficou em primeiro lugar na corrida de 10 quilómetros. No final da prova conversou com O MIRANTE sobre a sua prestação que o fez concluir a corrida alguns segundos acima dos 30 minutos, um dos seus melhores tempos de sempre nos 10 quilómetros. “Sou um atleta da terra e esta prestação também se deve ao apoio dos almeirinenses e de todas as pessoas que embelezaram estas ruas”, vincou. Miguel Arsénio contou ao nosso jornal que realizou em 2023 provas no estrangeiro em locais como os Pirenéus, Alpes e Ilhas Canárias. “Almeirim devia aproveitar o percurso [da corrida] que tem por ser essencialmente plano”, refere Miguel Arsénio, acrescentando que a sua ligação ao desporto vem de muito novo e que já praticou ciclismo durante vários anos, mas devido aos elevados custos que a modalidade exige, resolveu parar e experimentar a corrida em trilhos.

Duarte Santos, atleta de 20 anos, terminou em segundo lugar na corrida após cruzar a meta no Parque Desportivo Municipal de Almeirim num final renhido com Miguel Arsénio. A disputa durou praticamente até à linha de meta. Natural do concelho de Torres Novas, Duarte Santos corre com o emblema do Sporting Clube de Portugal ao peito. Decidiu participar na primeira edição da prova para testar a sua capacidade física. Está a meio do terceiro ano da licenciatura, mas admite que depois de concluir os estudos gostava de tentar a sua sorte no desporto de alto rendimento.

De acordo com Domingos Martins, presidente da direcção da 20 kms Almeirim, associação que esteve na organização do evento, em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim, a adesão à primeira edição da “São Silvestre de Almeirim” superou as expectativas. Para além do muito público nas ruas, a prova contou com mais de um milhar de inscrições.