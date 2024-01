Académica de Santarém continua a ser um exemplo na formação de atletas

A Associação Académica de Santarém realizou a sua gala anual onde foram distinguidos atletas e membros das equipas técnicas do clube numa iniciativa que decorreu no auditório do CNEMA, em Santarém. Antes do início da cerimónia, e dos discursos de Carlos Esteves, presidente da associação, e do sócio número um do clube, Grimoaldo Duarte, O MIRANTE esteve à conversa com Manuel Mateus e Manuel Costa, dois atletas de futebol do clube e Leonor Mantas, que integra a secção de ginástica.

Manuel Mateus, 14 anos, está no segundo ano do escalão de iniciados C. Decidiu ingressar no clube pela qualidade da formação. “A Académica tem-me ajudado a evoluir cada vez mais como pessoa e como atleta”, refere o jovem, afirmando ter um grupo de trabalho coeso com o qual convive fora das quatro linhas. Teve a oportunidade há cerca de um ano e meio de ser treinador nas escolinhas, escalão de faixas etárias mais reduzidas. “Ajuda-me a evoluir e saber interagir com gerações diferentes”, sublinha. A estudar no 9º ano na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, refere que é necessário definir um objectivo concreto para se ter um bom rendimento como atleta e aluno. A área de Economia é a que deverá seguir no ensino secundário. A longo prazo gostava de estudar Direito ou Gestão.

Leonor Mantas, 16 anos, está no 11ºano e faz parte da secção de ginástica da Académica desde 2018. Foi uma das primeiras atletas a integrar a secção e refere o orgulho de ver crescer o que considera ser a sua segunda família. Os conhecimentos técnicos, o espírito de equipa, a competitividade e a responsabilidade têm feito parte do seu percurso como atleta, diz. Esteve na equipa que em 2022 venceu o programa e concurso televisivo “Got Talent”. “Não era algo expectável, mas foi incrível para o grupo e para o clube”, afirma a jovem, que participou numa actuação durante a gala. Com treinos quatro vezes por semana, a estudante de Línguas e Humanidades na Ginestal Machado diz ser necessário resiliência para ter sucesso enquanto atleta e estudante.

Manuel Costa, 15 anos, está no 10ºano do curso de Ciências e Tecnologias na Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira. Há cinco anos no clube, teve passagem anterior pelo Núcleo Sportinguista de Rio Maior e pelo Sport Lisboa e Benfica. No clube da águia solidificou aprendizagens, salienta. Actualmente está no escalão sub-16 a disputar a primeira divisão do campeonato distrital. A área de Engenharia e Gestão Industrial é a sua principal opção para ingressar no ensino superior.

Santarém Cup em Março

Carlos Esteves, presidente da Académica de Santarém, falou com O MIRANTE sobre o torneio Santarém Cup, previsto para Março e que vai ter como padrinho André Almeida, ex-jogador do Sport Lisboa e Benfica. Segundo o dirigente, o torneio vai ter escalão sub-13, formato futebol nove, e vai ser disputado em quatro localizações: Escola Superior Agrária de Santarém, Campo de Futebol da Ribeira de Santarém, campo da Antiga Escola Prática de Cavalaria, estando a quarta localização ainda por definir. De acordo com Carlos Esteves, o torneio deve contar com cerca de 950 atletas, estando prevista a participação de equipas nacionais e estrangeiras.

A gala da Associação Académica de Santarém contou com actuações da ginástica acrobática do clube e com a intervenção, para além do presidente do clube, de Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém.