FOTO - Tiro com Arco do Clube Ateneu Artístico Cartaxense

Arqueiros do Ateneu Artístico Cartaxense com vários pódios

Rodrigo Henriques e Manuel Lobo, do Tiro com Arco do Clube Ateneu Artístico Cartaxense, conquistaram o primeiro lugar na sétima prova do campeonato nacional de sala da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, na categoria de arco recurvo olímpico, nos escalões de cadetes e juniores, respectivamente.

Na prova realizada em Peniche, na categoria de arco compound, Gustavo Pinto ficou em 2º lugar no escalão de infantis Robins. Igual posição obtiveram Lorenzo Nunes, a competir em infantis robins na categoria de arco recurvo olímpico, e a equipa mista sénior composta por Elisabete Janeiro e João Rodrigues, em arco barebow.