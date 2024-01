Tigres de Almeirim e U. Entroncamento eliminados da Taça de Portugal de hóquei

Os Tigres de Almeirim e o União do Entroncamento foram eliminados da Taça de Portugal de Hóquei em Patins, em jogos disputados no sábado. 13 de Janeiro. Nos 16 avos de final da prova, a equipa de Almeirim perdeu em casa por 11-2 com a Sanjoanense, enquanto o clube do Entroncamento foi batido, também em casa, pelo SL Benfica por 10-1.