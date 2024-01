Casa do Benfica do Entroncamento apresentou nova equipa técnica

Patrícia Louros e Joaquim Lopes vão contar com o apoio da treinadora Renata Pena, na área da coreografia, por colaboração com a Academia de Dança do Entroncamento.

A secção de Patinagem Artística da Casa do Benfica do Entroncamento apresentou, nos dias 6 e 7 de Janeiro, o projecto e nova equipa técnica para o ano de 2024. A equipa técnica continua a contar com os treinadores Joaquim Lopes e Patrícia Louro, com a novidade da colaboração da treinadora Renata Pena, da Academia de Dança do Entroncamento, com a vertente de coreografia. Joel Magalhães mantém-se preparador físico. Os treinos decorrem todos os dias da semana, excepto à terça e ao domingo, no Pavilhão Municipal do Entroncamento.