Autarca de Mação distinguido na gala do Campeonato de Portugal de trial 4x4

Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação, recebeu o prémio especial CPT4x4 na gala de entrega de prémios do Campeonato de Portugal de trial 4x4. Segundo um comunicado da Câmara Municipal de Mação, o evento do clube Trilhos do Norte e da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting decorreu no Cine-Teatro Municipal de Mação no dia 14 de Janeiro e premiou pilotos, navegadores e entidades pelos feitos desportivos ao longo da época de 2023.

Mação acolheu o evento com o apoio da associação MacTT, de Mação. A cerimónia começou com a actuação do Grupo de Concertinas do Centro Recreativo e Cultural de Queixoperra. No final houve ainda uma degustação de produtos regionais de Mação, servidos pelos alunos do Curso Profissional de Restauração, Cozinha e Pastelaria do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte.

FOTOS – CM Mação