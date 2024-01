Inês Fonseca revalida título de campeã nacional de ciclocrosse em juvenis

Inês Fonseca, natural de Glória do Ribatejo, revalidou o título nacional juvenil feminino, vencendo a prova do Campeonato Nacional de Ciclocrosse, em Abrantes, no domingo, 14 de Janeiro. A atleta da Escola de Ciclismo “Os Águias” de Alpiarça foi campeã nacional da mesma modalidade em Janeiro do ano passado, em Vouzela, distrito de Viseu.