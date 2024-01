Três primeiros perderam na 1ª divisão distrital de Santarém

Ferreira do Zêzere, Abrantes e Benfica e CD Fátima perderam na 16ª jornada e permitiram a aproximação do Fazendense e Coruchense.

Os três primeiros classificados da 1ª divisão distrital de seniores da Associação de Futebol de Santarém perderam na jornada 16 e permitiram com isso que o Fazendense, quatro classificado, comece também a sonhar com o título, já que reduziu para cinco pontos a distância em relação ao líder Ferreira do Zêzere.

O Ferreira do Zêzere perdeu frente ao CD Torres Novas por 2-1 e o Abrantes e Benfica, segundo classificado, também foi derrotado na visita ao SL Cartaxo por 4-2. Já o CD Fátima, terceiro classificado, foi batido em casa pelo Fazendense por expressivos 4-0. A 16ª jornada teve ainda uma goleada maior, do Samora Correia por 7-0 contra o Alcanenense. Com o quadro de resultados verificado, o Ferreira do Zêzere tem 36 pontos, o Abrantes e Benfica 34, o CD Fátima 33, o Fazendense 31 e o Coruchense, que fecha os cinco primeiros, tem 28 pontos.

Resultados completos da jornada 16: CD Torres Novas 2-1 Ferreira do Zêzere; CD Fátima 0-4 Fazendense; GD Forense 0-2 Amiense; Coruchense 3-2 ADRC Vasco Gama; Moçarriense 0-2 Mação; Atl. Ouriense 3-3 Salvaterrense; SL Cartaxo 4-2 Abrantes e Benfica; Alcanenense 0-7 Samora Correia.