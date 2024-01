Vitória de Santarém volta às vitórias na 3ª nacional de futsal

A equipa sénior masculina do Vitória de Santarém venceu em casa o Nacional por 5-4 em partida da Série C da 3ª divisão de futsal no dia 13 de Janeiro. Do lado do Vitória apontaram os golos Bruno Garcia, João Peitaço, Miguel Canha e Fredy. O Vitória está à 13ª jornada do campeonato na nona posição com 12 pontos somados.