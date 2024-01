Equipa sénior feminina do Vitória Clube de Santarém goleia

O Vitória Clube de Santarém venceu no escalão de seniores femininos o embate frente ao Núcleo do Sporting de Castelo Branco por 5-0 no pavilhão municipal de Santarém. Na partida do dia 14 de Janeiro marcaram do lado do Vitória as atletas Maria Clemente, Inês Baptista, Maria Garcia, Margarida Mendes e Ana Matias. As vitorianas estão no primeiro lugar da tabela com 13 pontos à sexta jornada do campeonato interdistrital de futsal feminino Santarém /Castelo Branco.