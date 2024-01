Parceria entre Benfica e Associação Comercial de Santarém dá descontos e visitas

Luís Santos, presidente da associação Casa do Benfica de Santarém, David Dias, presidente da direcção da ACES e Jorge Jacinto, director do departamento das Casas do Benfica.

A iniciativa “Comércio local à campeão” foi apresentada no dia 22 de Janeiro na sede da Associação Comercial, Empresarial e Serviços dos Concelhos de Santarém, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo e Chamusca (ACES). A iniciativa resulta de uma parceria entre a associação, a Casa do Benfica de Santarém e o Sport Lisboa e Benfica e vai permitir que em compras de valor superior a 49,99 euros, nos estabelecimentos aderentes, os clientes que o requeiram recebam cupões que, acompanhados da factura, dão direito a visita ao Estádio do Sport Lisboa e Benfica, ao museu do Benfica e descontos nas várias valências da Casa do Benfica 2.0 de Santarém.

Na apresentação da iniciativa, que dura entre 29 de Janeiro e 29 de Fevereiro, estiveram presentes David Dias, presidente da direcção da ACES, Luís Santos, presidente da associação Casa do Benfica de Santarém e Jorge Jacinto, director do departamento das Casas do Benfica.