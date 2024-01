União Desportiva de Santarém na luta pela primeira posição do campeonato

União de Santarém vence Peniche e está no topo da série C do Campeonato de Portugal em igualdade pontual com o líder

A União de Santarém derrotou fora o Grupo Desportivo de Peniche por 3-1 na 16ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. A equipa scalabitana está de momento na segunda posição da tabela com 30 pontos, em igualdade pontual com o líder Lusitânia dos Açores. O FC Alverca B ganhou ao CD Gouveia por 2-1 e completa o trio dos primeiros classificados no campeonato. O União de Tomar, que ocupa a última posição, empatou por 2-2 com o Vitória de Sernache.