Casa do Benfica da Golegã fez uma primeira volta limpa no campeonato distrital de futsal da Associação de Futebol de Santarém.

Casa do Benfica da Golegã lidera distrital de futsal só com vitórias

A Casa do Benfica da Golegã realizou uma primeira volta irrepreensível no campeonato distrital de futsal da Associação de Futebol de Santarém, escalão de seniores, ao vencer os dez jogos que tinha no calendário. No dia 20 de Janeiro, a equipa derrotou o São Vicentense por 3-2. A equipa da Casa do Benfica da Golegã está na primeira posição da tabela com uma diferença de 6 pontos em relação ao segundo classificado, o GRUDER.