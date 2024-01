Bombeiros de Alcoentre organizam passeio todo-o-terreno

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre vai organizar o quarto passeio todo-o-terreno, tendo preparado um percurso de cerca de 80 quilómetros para motos e quads. A iniciativa decorre no último domingo de Fevereiro, dia 25, e as inscrições podem ser feitas online no site “Trilho Perdido”. O passeio começa pelas 09h00 e às 11h00 há pausa para reforço. Às 14h00 realiza-se um almoço-convívio com os participantes. O valor angariado vai permitir aos Bombeiros de Alcoentre adquirirem novos cacifos.