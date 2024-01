Tomé Rodrigues é campeão de tiro com arco a dobrar

Arqueiro do Tiro com Arco do Rugby Clube de Santarém alcança título de campeão júnior masculino BHR no campeonato de caça e no campeonato de campo.

O atleta de tiro com arco do Rugby Clube de Santarém (RCS) Tomé Rodrigues conquistou os títulos de campeão nacional no escalão de júnior masculino BHR no campeonato de caça e no campeonato de campo. Também com o emblema do RCS, Rúben Leocádio foi 3º classificado no campeonato de caça e 2º classificado no de campo em júnior masculino BHR, enquanto Luís Rodrigues em adulto masculino BHR ficou na 3ª posição no campeonato de campo.

No dia 28 de Janeiro, domingo, arrancam os campeonatos da Federação de Arqueiros e Besteiros de Portugal, com uma prova a contar para o campeonato de sala, a realizar no Gimnodesportivo de Santarém, organizada pelo Tiro com Arco do RCS.