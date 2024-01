Hidro Glow Party juntou seis dezenas nas piscinas de Torres Novas

A terceira edição Hidro Glow Party, nas piscinas de Torres Novas, juntou seis dezenas de participantes numa iniciativa que junta a hidroginástica com a música, velas e jogos de luzes. A ideia de juntar uma aula de hidroginástica com o conceito de glowparty, coreografias e exercícios personalizados, partiu de Carla Cambé, responsável pelas aulas de hidroginástica do município, com a ajuda de Rute Alves, coordenadora do ginásio municipal, e Leandro Pereira, professor de educação física no Entroncamento e instrutor de hidroginástica.

Os três técnicos afirmam que a ideia de que a hidroginástica é para pessoas com idade mais avançada é um mito. “Faz bem a todas as faixas etárias. Tem benefícios ao nível da saúde cardiovascular, não tem exercícios de impacto para a coluna e articulações e proporciona um reforço muscular” explica Leandro Pereira. Esta aula foi aberta ao público com o objectivo de atrair participantes de várias faixas etárias. Joana Raimundo, de 29 anos e Vanessa Leitão, de 31 anos, são dois exemplos de juventude neste tipo de actividade. Ambas fazem pilates e Vanessa Leitão pratica padel, mas depois da aula pensam juntar a hidroginástica às suas actividades físicas regulares. “A aula foi muito enérgica, nunca parámos. Os instrutores estiveram sempre muito activos e a incentivar-nos. Todo o ambiente estava muito bem pensado e envolveu-nos muito na actividade. Foi incrível” diz Vanessa Leitão.

Cristina Santos de 59 anos é aluna regular das aulas de hidroginástica há quatro anos. Já tinha participado nas edições anteriores e considera que com as melhorias graduais que tem havido, esta terceira edição foi a melhor. “Veio muito mais gente do que nas outras edições. Foi muito divertido porque víamos caras novas, havia música e o ambiente foi muito dinâmico” diz com um sorriso. Optou pela hidroginástica porque acredita que é fundamental a prática de desporto diária e que conseguiu encontrar uma modalidade onde se diverte e não se cansa exageradamente.

A importância da promoção do desporto no dia-a-dia

“Às vezes até faz falta é mais condições e instalações para actividades desportivas. Com as escolas, clubes e associações muitas vezes o espaço é pouco para todos. Mas é essencial o município continuar a promover a prática desportiva”, afirma Cristina Santos. Já Joana Raimundo acredita que o facto de as aulas serem abertas e de participação gratuita é positivo e que pode atrair ainda mais população, promovendo a prática desportiva no dia-a-dia. Os instrutores também não ficam indiferentes à questão. Rute Alves acredita que a melhor forma de incutir a prática desportiva na vida diária da população é a oferta de iniciativas gratuitas, teóricas, como workshops e informações ou práticas como aulas abertas.

Leandro Pereira diz que nunca houve tantos ginásios como actualmente e que tem havido um aumento da prática desportiva mas ainda não é suficiente. “O exemplo agora tem de vir de cima. É importante os autarcas entenderem que devemos baixar o IVA e baixar mensalidades para incentivar ainda mais o exercício físico. É melhor investir no desporto, para prevenir, do que gastar na saúde, como consequência” aponta o professor de educação física.