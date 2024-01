Ourém e Fátima promovem o desporto com Centros de Marcha e Corrida

A reactivação do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Ourém e a abertura do novo pólo de Fátima ocorreu a 18 de Janeiro com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, de Jorge Vieira. Os centros estão inseridos no Programa Nacional de Marcha e Corrida (PNMC), visam promover a saúde e bem-estar da comunidade e contam com um serviço de acompanhamento e aconselhamento técnico aos caminhantes e corredores para garantir progressão.

O presidente da Câmara de Ourém Luís Albuquerque, considera que estes centros têm um papel importante de juntar as pessoas que praticam desporto isoladamente e que, por vezes, “tendem a desmotivar porque se sentem sozinhos”. Reconhece a importância do desporto para o bem-estar e saúde da população que tem agora melhores condições e apoio de técnicos para se exercitarem. “Temos que criar mais condições para que mais actividades possam ser praticadas com qualidade no nosso concelho, não é só o futebol, é o hóquei em patins, basquetebol, tiro com arco, atletismo, ténis de mesa. São inúmeras modalidades que temos neste momento em desenvolvimento no concelho”, realçou o autarca, sublinhando que é preciso acompanhar a evolução dos clubes.

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, explicou que os centros são uma forma de promover a marcha e a corrida como actividades fundamentais para uma vida activa, nos tempos actuais em que o sedentarismo e a inactividade são frequentes. Aponta que a iniciativa pode mudar a vida das pessoas, contanto testemunhos de mulheres com mais de 60 anos que começaram a caminhar e que, actualmente, já fazem maratonas. Jorge Vieira valorizou a orientação técnica proporcionada pelos centros e a oportunidade de interagir com outras pessoas com o objectivo de se tornarem mais activas e felizes.

O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Ourém, que tem sede nas piscinas municipais, fica sob a gestão da associação Juventude Ouriense. O pólo de Fátima está instalado junto à rotunda-sul da cidade e é coordenado pela associação Fátima Trail Team.