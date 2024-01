Piloto Tomás Santos continua a acumular títulos

Tomás Santos, piloto tomarense de Motocross, recebeu o sétimo título de campeão nacional na Gala dos Campeões, organizada pela Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), no Casino do Estoril. A iniciativa realizou-se no âmbito do campeonato de motocross 2023, onde Tomás Santos se sagrou campeão nacional Mx 125, conseguindo assim atingir o seu objectivo, apesar da lesão que o obrigou a parar durante cerca de dois meses.

Entre as várias participações do piloto, destaca-se uma prova do Campeonato de Motocross dos Açores, onde esteve a convite da organização, na ilha do Faial, em Outubro de 2023, terminando em quarto lugar na classe Elite. Em Novembro representou a selecção regional Pentacontrol em Tarouca (Viseu), numa prova disputada por cinco selecções (Açores, Madeira, Ribatejo, Troféu Norte e Pentacontrol). Cada uma participou com os quatro melhores pilotos. Tomás Santos foi um dos pilotos mais novos a participar e ficou em sétimo lugar, sendo que a sua selecção ficou em segundo.

Além da participação em vários campeonatos, a comissão da FMP dos campeonatos de Enduro demonstrou interesse que Tomás Santos apostasse também nessa modalidade, havendo a possibilidade de representar Portugal no Campeonato Europeu de Enduro 125 cc, composta por três rondas em Itália, França e Alemanha. No final do ano pode vir ainda a representar a selecção portuguesa no Campeonato do Mundo de Selecções, uma prova que tem a duração de três dias sem localização ainda definida.