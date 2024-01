Chamusca Basket apura três equipas para provas nacionais

O Chamusca Basket Clube viveu dois fins-de-semana de glória que culminaram com dois títulos de campeões distritais. Na “final four” de sub-18 masculinos, que se realizou nos dias 19, 20 e 21, no pavilhão municipal, o clube chamusquense venceu na final o Rio Maior Basket/Campus MVP por 76 – 43, num jogo de sentido único. Na classificação final, o Basket Clube de Tomar ficou com o terceiro posto e o Clube Desportivo de Torres Novas/OAB fechou a tabela.

As equipas femininas do Chamusca Basket Clube também obtiveram resultados dignos de registo. Nas sub-14, escreveu-se mais uma tarde de glória com a conquista de mais uma final four, no domingo, 28 de Janeiro. Num jogo onde o primeiro período definiu a equipa vencedora, a atitude das jovens basquetebolistas da Chamusca demonstrou que queriam ser campeãs, colocando muita pressão sobre a equipa do Santarém Basket Clube. O resultado final foi de 81-29 favorável à equipa chamusquense.

Nas sub-18 femininas, depois de um jogo muito emotivo em Torres Novas, contra a equipa dos Amiais, as chamusquenses venceram por 20 pontos de diferença, garantindo a terceira posição e consequente apuramento para a taça nacional.

A direcção e equipa técnica do Chamusca Basket Clube destacam que “estas prestações competitivas foram mais um momento de afirmação da qualidade do basquetebol chamusquense, sendo uma de tantas outras brilhantes páginas do basquetebol do clube, que estão catalogadas muito orgulhosamente como "Chamusca Basket, o Rosto de Uma Região".